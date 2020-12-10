10 Aralık 2020 Perşembe

Gigi Yaşayan Efsane


 Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi'nde 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler olmak üzere dört farklı on senede kalesini gole kapatabilen ilk kaleci oldu.

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