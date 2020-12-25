25 Aralık 2020 Cuma

Messi & Jordan


 Puyol: "Bana 'Michael Jordan kim?' diye sorsanız size basketbol tarihinin en iyisi derim. Bence Lionel Messi, futbolun Michael Jordan'ı."

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