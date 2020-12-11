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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
11 Aralık 2020 Cuma
Avrupa Ligi Son 32 Turu
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cuma, Aralık 11, 2020
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Fatih Terim'den Tanju Çolak'a Hak Ettiği Muamele
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Milli Marşı Kim Okuyacak?
Taylan Başka Seviyeye Çıkmaya Başladı
Takım Ruhu
Ne Genç Ne De Erken Tam Zamanı
Terim X Faktör
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Mbaye Diagne'den 1000. Gol
Kerem Gerçekten Çok Yetenekli
Gollere Devam MD
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