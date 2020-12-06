Güzel Oyun Güzel Sonuç

"Galatasaray kariyerimdeki 1000. golün önemli bir istatistik...Son üç maçtır hakikaten ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Muhakkak ki keşkelerimiz ve iyi kilerimiz var; ama sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Son üç maçta bütün rakamlarda önde gittiğimiz gözüküyor. Bu beni sevindiriyor. Galatasaraylıları da sevindirmeli. 1000. gol Diagne'ye, bir golcüye nasip oldu. Hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir rakam. Bana da hayırlı olsun. Çok mutluluk verici, gurur verici bir şey."
"Fazla gol atıp, fazla pozisyona girip gol yemememiz bizin için de bir artı puan. Bizim maçımızı seyredenler heyecanlı maçlar seyrediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün bir Rize maçı kadar oynamasak da oyunu domine eden, çok pozisyona giren, rakipten bir isabetli şut kalesinde gören bir Galatasaray vardı. Bizim 3 maçta 60'a yakın şutumuz var. Böyle baktığınız zaman isteyen, arzu eden, bunun için ne yapması gerektiğini bilen bir Galatasaray vardı. Özellike ön alan oyuncularımız çok pozisyona giriyorlar. Aslolan muhakkak ki üç puan. Ancak bunu iyi oyunla, hücum isteği, atak devamlılığı ve oyunu domine eden bir takım olarak oynamak ayrı bir zevk veriyor. Onun için oyuncularımı kutluyorum. İnşallah böyle oynamaya devam edeceğiz."
"Gençlerin gol atmasına çok sevindim. Özellikle Kerem'in. Oğulcan'a da çok sevindim. Daha önceleri yaptığımız gibi bir nesil, bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kerem bunlar içerisinde en genci. Geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil; ama Kerem çok yetenekli bir çocuk. Ona çok sevindim. Tebrik etmek istedim. Defanstan gelip topu kesmesi için kendisini uyardım. Doğru geldi, doğru devam etti. Tam ona yakışır çok da güzel bir gol oldu. Nitekim ofsayt olamasın diye dua ettim. Allah izin verirse Ali Yavuz, Oğulcan, Taylan, Kerem gibi daha genç oyuncular çıkacaktır. Zamanını ve zeminini iyi bilmek lazım. Jesse bugün de pozisyona girdi. O da girmeye devam edecek. Daha sezon daha çok uzun. İnşallah sezon içinde daha lanse edeceklerimiz olacak. Onlar insanı başka sevindiriyor. İnşallah böyle devam edeceğiz."
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