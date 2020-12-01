1 Aralık 2020 Salı

İlginç Dövme


Maradona’nın ingiltere maçında attığı efsane golün anlatımını dövme yaptırmış. Hugo Morales’in oğlu olsam ben de net bunu dövme yaptırırdım

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