23 Aralık 2020 Çarşamba

Lewa Hak Ettiği Ödülü Aldı


Lewandowski: "Uzun zamandır zirvede olan Messi ve Ronaldo ile aynı masada değilim. Bu ve bundan önceki yılların istatistiklerine bakarsanız oldukça iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Belki onları benim masama, yemeğe davet edebilirim."

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