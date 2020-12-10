10 Aralık 2020 Perşembe

Ronaldo & Messi


Cristiano Ronaldo: "Messi'yle her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim, bunlar basının uydurması. Onunla her zaman çok iyi anlaştık ve ilişkimiz şu anda da bundan farksız."

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