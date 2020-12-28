Muslera'ya İyi Alternatif Oldu

"Muslera gibi bir kaleciden sonra Galatasaray kalesini almak zor bir iş. Çünkü gerçekten benim gördüğüm, çalıştığım en iyi kaleci ve en karakterli insanlardan biri. Ondan sonra Fatih abi ile kaleyi teslim aldık. En iyi şekilde kaleyi korumaya çalışıyoruz. Çok iyi savunma yapıyoruz. Sahada çok diri duruyoruz. Bugün de yine aynısını yaptık ve gol yemeden zor bir deplasmandan üç puanla ayrılıyoruz."
"Hafta içi çok iyi çalıştık. Hocamızın verdiği taktikleri sahada uyguladık ve üç puanla sahadan ayrıldık. Çok mutluyuz. Buradan galibiyetle ayrılmak çok iyi. Mücadele veren takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Hocamız tribünde olsa bile hafta için bizi çok iyi bir taktikle disiplinle çalıştırdı. Bunun sonucunda kazandık. Taraftarımıza üç puan armağan olsun diyorum."
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