Rizespor 0- Galatasaray 4

Galatasaray maça Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne ilk onbiriyle başladı. Kayserispor karşılaşmasında olduğu gibi bu maça da çok etkili başlayan Cimbom, önemli fırsatlara girip değerlendiremezken aradığı golü ilk yarının son dakikasında penaltıdan buldu. VAR incelemesinin ardından Emre Akbaba'ya yapılan müdahale sonucunda penaltı kazanan Galatasaray'da Diagne topu ağlara gönderdi ve skoru 0-1'e getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Cimbom soyunma odasına önde girdi.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Galatasaray, 52'de farkı 2'ye çıkardı. Oğulcan Çağlayan sağ kanatta topu rakibinden muazzam şekilde kuratarak Linnes ile verkaça girdi. Oğulcan'ın pasında ceza sahasındaki Emre Akbaba topuğuyla Diagne'ye çıkardı. Diagne'nin vuruşı kaleci Gökhan'ın bakışları eşliğinde filelere gitti: 0-2. Oyundaki üstünlüğü tamamen ele alan Fatih Terim'in öğrencileri 79'da Mbaye Diagne'nin ayağından bir gol daha buldu ve skoru 0-3'e getirdi. Maçın sonunda Taylan Antalyalı enfes bir gol atarak sonucu belirledi: 0-4. Bu sonuçla Galatasaray puanını 20'ye çıkardı ve zirveyle puanları eşitledi.
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