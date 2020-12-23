Galatasaray 3 - Göztepe 1

Çok erken 2-0 olmasına rağmen yine taraftar rahat maç izleyemedi. Uzun süre 2-1 giden maçta 3-1 olunca nispeten rahatlasak bile oyun kalitesi anlamında eksikler var. Cezalar,sakatlıklar,covid elbette olumsuz etkiliyor ama şampiyonluk için oyun istikrarı şart. Yoğun fikstür döneminde bazen oyuna değil skora bakılır ancak uzun vadede bu futbol kupaya uzanmaya yetmez.
Belhanda-Feghouli-Arda aynı anda sahada olduğunda pas kalitesi artıyor ama tempo düşüyor şüphesiz.Marcao'yu takım sol stoperde aradı- Luyindama maç eksiği ile göze batıyor açıkcası. Maalesef Marcao 2-3 maç ceza alacak gibi. Saracchi bölgesi 2 maçtır sorunlu formunun yükselmesi gerekiyor.
Zirve için devre arasına kadar puan istikrarı şart görünüyor.
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