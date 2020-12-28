28 Aralık 2020 Pazartesi

CR 7 21. Yüzyıla Damga Vurdu


 

Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi.
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