29 Aralık 2020 Salı

Saf Yetenek Emre


 Kayserisporlu Emre Demir 16 yaşında ama ben topçuyum diye bağırıyor sahada. Fatih Terim'in elinde kariyeri Emre Çolak mı olur yoksa Emre B. mu kendi çalışmasına bağlı olur. Tam işlenecek elmas bu çocuk.

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