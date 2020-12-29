29 Aralık 2020 Salı

Adam Golcü


 Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir henüz 28 yaşında. Sözleşme durumu nedir bilmiyorum ama tam büyük takım alternatif golcüsü...Pası,savunma arkası koşusu,golcü vuruşu hepsi var.

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