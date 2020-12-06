6 Aralık 2020 Pazar

Mbaye Diagne'den 1000. Gol


 

Hatayspor karşısında Sofiane Feghouli'nin asistinde Diagne'nin enfes golüyle 1-0 öne geçerken bu golün bir başka anlamı daha vardı. Bu maça çıkarken Fatih Terim yönetiminde 999 gol bulan Cimbom, 1000. golüne ulaştı. Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde 1000. gol Diagne'den geldi.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 