Mbaye Diagne'den 1000. Gol

Hatayspor karşısında Sofiane Feghouli'nin asistinde Diagne'nin enfes golüyle 1-0 öne geçerken bu golün bir başka anlamı daha vardı. Bu maça çıkarken Fatih Terim yönetiminde 999 gol bulan Cimbom, 1000. golüne ulaştı. Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde 1000. gol Diagne'den geldi.
Sofiane Feghouli geçen sezonu yakaladı! - Milli aranın ardından ligde oynadığı 3 maçta da oyun olarak alkış alan ve Rize deplasmanından sonra Hatay karşısında da 3 golle sahadan galip ayrılan *Gala...
44 dakika önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme