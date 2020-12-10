10 Aralık 2020 Perşembe

Terry'nin Babası ve Amcası


 John Terry:

"Tüm ailem West Ham hayranı. Bir zamanlar onlara karşı bir gol attım. Taraftarların önüne sevinmeye gittiğimde amcamın ve babamın da onların arasında olduğunu gördüm. Bana bağırıp hakaret ettiler.”
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