1 Aralık 2020 Salı

Oynadıkça Daha İyi Olacak


 Rize deplasmanının zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Gerçekten çok iyi çalıştık antrenmanlarda. Geçen hafta da bunu gösterdik çok iyi oyun sergiledik ama maalesef kazanamadık. Bu durumdan sonra ayağa kalkmak da önemli. Bugün gerçekten çok iyi oynadığımızı, çok üstün oynadığımızı düşünüyorum. Baya pozisyona girdik, rakibe çok pozisyon vermedik. Galatasaray’ın oynaması gerektiği gibi oynadığımızı düşünüyorum. Sezon başı maalesef bir sakatlık daha geçirdim. Zaman geçtikçe insan daha iyi oluyor antrenmanlarda çalışarak, maçlarda süre bularak… Oynadıkça futbolcu kendini daha iyi hisseder. Ben de daha da iyi olurum.”

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