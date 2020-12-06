6 Aralık 2020 Pazar

Taylan Başka Seviyeye Çıkmaya Başladı


Taylan,Feghouli,Marcao gerçekten çok iyi oynadı. Donk acayip bir joker...Sahada,kenarda,tribünde hiç fark etmiyor.Genç futbolcularla iletişimi de süper.

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