İyi Alternatif

"Geçen haftaki sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür dileriz; ama ben inanıyorum ki oyunumuzdan ve performansımızdan çok mutlu olan bir Galatasaray taraftarı vardı. Bugün ise hem oyun hem de skor olarak istediğini alan bir Galatasaray vardı sahada. Kayserispor maçında Fatih hocamız oyun olarak memnun olduğunu, skor olarak eksik kaldığımızı söylemişti. Bugün her ikisini de yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ben de takım arkadaşlarıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Galatasaray geri durmaz, hedefimiz her zaman şampiyonluk. İnşallah böyle kazanarak, iyi oyun oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz."
"İlk yarı yakaladığım bir fırsat vardı. Onu değerlendiremediğim için üzgünüm. İlk yarıda direkten dönen, bir tane de Gökhan'ın çıkardığı bir pozisyon oldu. Benim her zaman takım arkadaşlarıma destek olan bir oyuncu profilim var. Daha iyi olacak. Bu forma altında önümde daha uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım. Gollerimi atmaya da en yakın zamanda başlayacağımı düşünüyorum."
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