Fatih Karagümrük 2 - Galatasaray 1

Fotomaç kafası manşet vereyim size...
Galatasaray gümrükte takıldı !
Hakemler bu ülkede ya eyyamcı ya da futbolu bilmeyen yetersizler...Terim'i atan hakem GS için uydurma penaltı çaldı. Bu Milli ara , bay geçme vs yaramıyor bize. Takım ritmi düştü ve kötü oynadık. Hak edilmiş bir yenilgi.
Ben taraftar olarak hakem konuşurum ama bu maç özelinde futbolcular hakem demesin ! 103 dk oynanan maçta tek isabetli şutun dk. 96 da, o da penaltı vuruşu. Ayıptır !
Siyaset ya da futbol fark etmiyor bu ülkede...Herkes kendine Müslüman ! Bir insan evladı da çıkıp ''bize bu haksızlık yapıldı ama rakibimize de bu oldu'' diyen yok.
Ön alan bu kadar hareketsiz olunca Oğulcan'ın sahada olması anlamsız oluyor. Emre Akbaba çok istikrarsız ve bu haliyle direkt 11 başlaması gereksiz Belhanda bile daha doğru tercih gibi olur bu halde.
Arda'nın yaptıkları takımı ateşlemek yerine gerginlik yarattı. Terim'in atılması bile Arda'nın hakeme sert itirazı nedeniyle oldu bence.
Artık fikstür çok sıkışık. Salı Göztepe maçı ile tekrar üç puan şart.
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