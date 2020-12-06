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Gollere Devam MD
“Açıkçası öncelikli olarak benim için gol atmak çok önemliydi bu akşam da onu attım. Ancak ondan da daha önemli bir şey var 3 puanı almamız. Fatih hocamızın yönetiminde 1000. golü atmaktan dolayı da çok mutluyum. 5. golümü attığım için de çok mutluyum. Burada bu golü de Senegal milli takımında bize ağabeylik yapan takım arkadaşım Papa Bouba Diop’a armağan etmek istedim. O bizim ülkemiz için çok fazla şey yaptı. Ben de 5. golümü ona armağan ettim.”
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