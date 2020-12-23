Arda : Terim Galatasaray'dır

"Türk futbolunun başı sağ olsun. Bugün Özkan hocayı kaybettik. Gündüz hoca ile birlikte bize karşı çok emeği vardır. Bizi genç milli takımda izlemiş, öğütler vermiş bir insandı. Özkan Sümer Türk futbolu için çok önemli bir insandı. Başta Trabzonspor camiasının, sonra hepimizin başı sağ olsun. Onu anmak isterim. Sevgili kardeşimiz Ulaş vefat etti. Camiamızın başı sağ olsun. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz."
"Takım arkadaşlarıma elimden geldiğince liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Seyirci yokken Galatasaray'ın gücü çok eksik. Bizim yüzde ellimiz, hatta bazen yüzde yüzümüz. Keşke bugün seyirci ile gol atabilseydim bugün. İnşallah bugünleri atlatıp sağlıklı günlere döndüğümüzde daha güzel anlar yaşayacağız. Oyuna gelince de maça çok baskılı şekilde başladık. İyi gidiyordu her şey. 2-0'dan 2-1'e gelince maç ister istemez hata yapmaya başlıyorsunuz. Aklınıza kötü şeyler geliyor. Maalesef bunu psikolojisiyle uzun süre sarsıldık. Zaman zaman baskı yedik; ancak top ayağımızdayken iyi şeyler yaptık. Daha iyi oynamalıyız. Trabzonspor maçı bizim için çok iyi olacak. Yarında itibaren toparlanıp oraya konsantre olacağız. Çok önemli bir mücadele olacak. Ligde puan almak çok zor, kazanmak çok değerli. O yüzden çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımız tebrik ediyorum. "Biz bir bütünüz. Marcao önemli bir eksik; ancak lig uzun bir maraton. Her oyuncuya ihtiyacımız var. O yüzden buradayız. O yüzen bu takımda kimin oynadığı önemli değil. O yüzden aile olmaya çalışıyoruz. Trabzonspor deplasmanına en iyi on birle çıkmayı planlıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Final havasında olacak. En iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız."
"Fatih Terim Galatasaray'ın ta kendisidir. Fatih Terim'in olmadığı her yerde eksikliği hissedilir. Kulübemizde de onun eksikliğini elbette hissediyoruz; ama hocamızın bir bakışı bir gülüşü, bir sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel. Çıkıp en iyisini yaparız onun için. Sadece bizim istediğimiz oyun oynansın, adalet olsun. Zaten tepkilere bakıldığında penaltıya veya kırmızı kartlara değil, faullere idi. Oyun oynansın istiyoruz. Hocanın yetiştirdiği muhteşem yardımcılar var. Levent hoca, Ümit hoca, Riera, Selçuk... Onlar da hocanın talimatlarıyla bizi kulübede en iyi şekilde temsil ediyorlar."
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