5 Aralık 2020 Cumartesi

Diego Armando Maradona Stadı


Napoli Şehri Belediye Meclisi bugün aldığı kararla Stadio San Paolo’nun adının Stado Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini kabul etti ve onayladı.

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