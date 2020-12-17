Sıra Bartuğ Elmaz'da

2003 doğumlu oyuncu hafta içerisindeki antrenmanlarda A takımla birlikte çalışmalara başlarken, teknik direktör Fatih Terim kupada oynanılan mücadelede maç kadrosunda kendisine şans verdi. Mücadelenin ikinci yarısında ısınmaya giden Bartuğ için son dakikalarda kulübede hareketlilik yaşandı ve teknik direktör Fatih Terim genç oyuncusunu sahaya sürmek istedi. Genç oyuncuyu taç çizgisine yollayan Terim'in bu hareketine rağmen, mücadelenin hakemi karşılaşmanın tamamlandığını belirten düdüğü çalarak karşılaşmayı bitirdi.
Bartuğ gelen son düdük sonrasında oyuna girememiş olurken, teknik direktör Fatih Terim genç oyuncusuna sarılarak teselli etti.
Fatih Terim ;
"Tüm takımı ve tüm oyuncularımı hazır tutmak istiyorum. Sezon başından beri Emin Bayram dahil herkes oynamış oldu. Her oyuncumu kazanmak arkadaşlarımla beraber ilk hedefimiz. Belki burada taraftarımız yok ama hepsi kalbimizde. Genç oyuncularımıza bakış açımız çok açık. Bunu uzun yıllardır hem söylüyorum hem de uyguluyorum. Altyapımızdan çıkan oyuncuların şans bulduğu ve bulmaya devam edeceği bir takımız. Böyle bir teknik heyetiz. Umarım sayıları fazlalaşır. Ben de onlara forma vermekten imtina etmem. İsterdim ki Bartuğ da oynasın. Galatasaray'da 1-2 dakika da olsa forma giysin, başlasın isterdim. Nasip olmadı bugün; ama yarın öbür gün bu formayı giyecek ve hiç üzerinden çıkarmayacak. Bizim burada bakış açımız, altyapıya veya öz kaynaklara nasıl bir duygu ile baktığımız çok açık. İnşallah sayıyı daha da fazlalaştıracağız."
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