30 Aralık 2020 Çarşamba

Güce Boyun Eğmek


 TRT Spor yarım saat Fenerbahçe'nin twitter paylaşımını ekranda gösterdi sonra reklam girdi 5 reklamın 2 tanesi Koç Holding'in şirketi ! Sorsan ''Ne yapalım,ekmek parası '' derler. İlkeli,tarafsız yayıncılık mı? Onlar ne ki?

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