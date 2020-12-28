Taylan Rekor Kırdı

Galatasaray'da bu sezon savunmanın önünde oyun kurucu rolünde oynayan ve adeta bambaşka bir profil çizmeyi başaran Taylan Antalyalı bu sezon her geçen hafta performansıyla kendisine hayran bıraktırıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in pasa dayalı oyun sisteminde önemli bir yere sahip olan Taylan, savunma meziyetlerini de her geçen hafta geliştiriyor. Ancak bu hafta bambaşka bir istatistik dikkat çekti..
Trabzon deplasmanında orta sahanın merkezinde Younes Belhanda ve Emre Kılınç ile birlikte görev yapan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig kariyerinde ilk 11'de çıktığı maçlarda en yüksek pas yüzdesine ulaştığı mücadeleyi geride bıraktı. 90 kez topla buluşan genç orta saha takımın en çok topla buluşan ismi olurken, 73 kez pas denemesinde bulunan Taylan bu pasların 70'inde isabet sağladı ve %96'lık başarı yüzdesi hem kendisi hem de lig tarihi adına önemli bir rekor oldu.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme