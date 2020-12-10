10 Aralık 2020 Perşembe

Süper Mario


 Mario Jardel: "Lewandowski yılda 55-60 gol atan tek futbolcu! Ben bunu 6-7 yıl boyunca arka arkaya yaptım."

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