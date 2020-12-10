10 Aralık 2020 Perşembe

O Özel Biri


 Jose Mourinho: "Mikel'e hayranım, o harika bir menajer. Pep'ten bir şeyler öğrenmiş olması sürpriz değil. Bu sezon her ikisini de 2-0 mağlup ettim."

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