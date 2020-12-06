Galatasaray 3 - Hatayspor 0

Gelecek hafta bay geçecek olan Galatasaray bu ara öncesi iyi futbol ile bir üç puan daha aldı. Hem Rizespor hem Hatayspor maçları belki kusursuz değildi ama iyi futbol,kadro istikrarı ve sahada keyif alıp keyif veren oyuncu topluluğu görmek elbette güzel. Rakip iyi kapanıp hızlı çıkan bir takım ama çok net pozisyon vermedik bana göre. 11 maçta sadece 7 gol yemek hele Muslera yokken bence savunma ve Taylan'ın başarısıdır.
Diage akan oyunda zor bir pozisyonda ilk defa golcü vuruşu ile gol attı,duran toptan gol attık ve son gol Kerem gibi herkesin sempati ile baktığı gençten geldi.Daha ne isteyelim?
Çok şut atmak çok pozisyona girmek iyi ama bitirici noktada daha verimli olmalıyız. Eminim Falcao son iki maç olsa kesin 3-4 gol fazla atardık. Ancak bizim ona inandığımız kadar o kendine inanmıyor. Muslera'nın ayağı kırıldı neredeyse ondan önce dönecek sahalara.
Omar covid nedeniyle yok ama Linnes onu aratmıyor. Oğulcan ile ikisi o bölgeye dinamizm kattı. Solda Saracci yokken yine Emre Taşdemir fark yarattı. Ben istikrarlı bir Taşdemir'in bu takımda yeri olduğuna inanıyorum. Ona tek eleştirim orta yapmak yerine daha görerek pas atmaya çalışması gerek. Emre Akbaba fizik olarak gelişince oyununa olumlu etkisini görmeye başlıyoruz. O da daha iyi olacak.
Oğulcan,Kerem,Ali Yavuz Kol'un Fatih Terim gibi sırası gelince formayı sırtına verip sahne senin diyen bir teknik adamla çalışmaları onlar için büyük şans.
Bazen ekonomik şartlar yeni fırsatlar doğurur. Transfer dönemi al al al diye yeri göğü inleten doyumsuz taraftarlar şimdi Oğulcan,Kerem,Ali Yavuz,Sekidika,Linnes,Donk,Diagne,Taşdemir,Akbaba'nın futboluna bakıp gülümsüyor.
Kaotik futbol gündeminden uzak duran,polemik ve kavgaya karışmayan Fatih Terim uzak ara bu ligin en iyi teknik adamıdır. Yeri gelince onu bu ortamdan uzak tutacak bir aklı başında yönetici eksikliğimiz maalesef var.
Yolun sonu şampiyonluk olsun.
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