10 Aralık 2020 Perşembe

Messi'nin NOB Forması


 "Messi, golünü Maradona’ya bir Barcelona ya da Arjantin forması ile atfetseydi bu, mükemmel bir saygı duruşu olmayabilirdi. Fakat beklenmedik bir Newell’s forması, bizlere kusursuz bir fotoğraf karesi verdi."

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