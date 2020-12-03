3 Aralık 2020 Perşembe

İCK CL Maçında 3 Gol Attı


 İrfan Can Kahveci’den önce ceza sahası dışından hat trick yapanlar..

Aşağı dönük kırmızı üçgen
Mihajlovic / 3 frikik / Lazio-Sampdoria
Aşağı dönük kırmızı üçgen
Rooney / ManU-Fenerbahçe
Aşağı dönük kırmızı üçgen
Rivaldo / Barcelona-Valencia
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