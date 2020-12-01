Oyun Kalitesi Yükseldi

"Oyun başında 93. dakikanın sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, dört gol atıp onun iki mislini kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen, bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların kazanan oyun modelini, modern futbol oyun modelini bugün ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hücum futbolu ve atak oyunu... Kazanan model budur. İnşallah bunun üzerine koyarak gideriz. Bugün oyuncularım 1. bölgeden çıkış, 2. bölgeyi kullanma ve 3. bölgeden gelme, bloklar arası top alma, hareketlilik ve aklınıza gelecek her şeyi yaptılar. 4-0'tan fazla bir skor da olabilirdi. Oyunun hiçbir bölümünde kontrolü de rakibe vermedik. Geçen sene burada iki ayak kırığı, bir de çapraz bağ sakatlığı yaşamıştık. Bu sefer üç puanla ve farklı bir sonuçla dönüyoruz. İnşallah Galatasaray takımı bu zevk veren oyunu sürdürür."
"Geçen hafta çok iyi oynadığımız bir 45 dakika vardı; bugün 93 dakika var. Genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla… Oyuncularım büyük bir tebriği hak ediyor. Geçen hafta oynadıkları mükemmel oyuna göre oyuncularımın aldığı övgünün az olduğunu maçtan önce söylemiştim. Umarım yiğidin hakkını yiğide verirler. Çok memnunum. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmeyecektim. Kenardaki arkadaşlarım gibi oyundan zevk aldım. Zevk alan oyuncuların devam etmesini isterdim; ama dediğim gibi mecbur olduk. Çalışacağız, daha iyi olacağız; ama çok güzel bir galibiyet olduğu için çok mutluyum."
"Diagne golcü bir oyuncu. Atmaması bizim için sürpriz olur. Görevi de o. İlk yarıda boş kaleye kaleci çarpan bir top oldu; ama sonrasında iyi geri dönüş yaptı. Memnunum. Muhakkak ki rekabet olacaktır. Bugün sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo'nun kafileye gelip, istediğiniz zaman sakatlık pahasına elimizden geleni yaparız demeleri benim için çok önemli. Bu fedakârlık için kendilerine teşekkür ettim. Rekabet olacaktır. Ancak bu oyun ve oynayanlar unutulmayacaktır. Seviyeli bir rekabet, diğer oyuncularımız da takıma katılınca bizi farklı bir seviyeye taşır. Bu, memnuniyet verici bir şeydir. Bu oyunu hep beraber oynayabiliyorsak, girenin çıkanın fark etmediği bir ortam yaratabilirsek bizim için büyük bir aşama olur."
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