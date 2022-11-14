14 Kasım 2022 Pazartesi

Yeni Pittbul


 Melo’dan beri ilk kez pittbul performansı gördüm sahada. Sen bize ne izlettin son maçta? Muazzam oynamaya başladı Torreira. Umarım dünya kupası sonrası aynı formu devam eder.

Ortayı Yapan zaman:
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