Okan Hocadan Açıklamalar

Ofspor’u tebrik ederek başlamak istiyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Belki Türkiye Kupası’nın en büyük zevklerinden biri bu. 3. Lig takımlarından biri burada Galatasaray’a karşı mücadele verdi. Öne geçtiler. Oyunun sonuna kadar o mücadeleyi devam ettirdiler.”
“Maçın başından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık. Rakip de bir ara kalenin önüne dizildi. Vurduğumuz dönüyordu. Bir yerde top içeriye girecekti. Sonlara doğru bu oldu. İstek olarak oyuncularım çok iyiydi. Bütün maç konsantrasyon ve ciddiyetlerini bırakmadılar. Maç eksikleri olan oyuncularımız vardı. Bu tür maçlar bizim için çok faydalı. Bugün bazı oyuncularım oynamadıkları maçların acısını çıkardılar. O açlıklarını gösterdiler. Oyun olarak birçok şeyi iyi yaptık. Bir tek sonucu artıracak topu içeriye atamadık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.”
“Duygusal olarak hatıralarınız, o stada gittiğinde resimlerinizi görmek benim için önemli; ama bir yandan şu andan ligin ikinci ve üçüncü sırasında aynı puanda olan iki takım var. İk takımın da kazanmak isteyeceği bir karşılaşma. Takım olarak son iki hafta oyun olarak yukarıya giden bir performansımız var. İki galibiyet aldık. Hedefimiz üçte üç yapmak. Üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir maç olacağını tabii ki biliyoruz. Başakşehir oyun gücü olan bir takım. Sabırlı oynuyorlar. Rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Burada önemli olan bireysel performansların artması. Beşiktaş maçında bunu gördük. 2-1’den sonra güvenimiz ortaya çıktı ve çok net pozisyonlar bulduk. Pozisyona giren bir takımız. Daha çok gol atmak istiyoruz. Başakşehir maçı zor bir karşılaşma. Kazanıp araya ikinci sırada girmek istiyoruz. İnşallah kazanırız. “
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