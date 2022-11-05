5 Kasım 2022 Cumartesi

Ramos'tan Açıklama


 Lionel Messi hakkında Sergio Ramos:

"Ona karşı oynamak veya onunla oynamak arasından birini tercih edecekseniz, doğru olanı seçmek çok da zor değil."
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