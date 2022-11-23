23 Kasım 2022 Çarşamba

Her Daim Modric


 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu!

🇭🇷 Luka Modric ✅ 2006 Dünya Kupası ✅ EURO 2008 ✅ EURO 2012 ✅ 2014 Dünya Kupası ✅ EURO 2016 ✅ 2018 Dünya Kupası ✅ EURO 2020 ✅ 2022 Dünya Kupası
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