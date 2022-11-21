Futbolcu Satma Konusunda Başarısız Kulüp

Mostafa Mohamed Galatasaray kariyerine çok iyi başlamıştı. Attığı goller,fizik gücü,hava toplarındaki üstünlüğü ile hayran kalmıştık. Geçen sezon takım çok kötü dönem geçirdi ve takımdaki kadro istikrarsızlığı,teknik direktör değişikliği ile iş iyice farklı noktaya gitti. Devre arası Fransa'ya gerçekleşmeyen transferi ile aklı orada kaldı.
Bunlar futbolun içinde var. Ancak yapılan hata bu yıl Nantes'a kiralanırken çok düşük bir bedelle satın alma opsiyonu konması. O konuda zayıf bir kulübüz. Futbolcuyu değerine satmak konusunda.
5,5 milyon Euro civarı bir satın alma bedeli var ve bana göre 10-12 arası satılması gerekiyordu. Tabii ki Nantes bu opsiyonu bu bedelden kullanacak.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder