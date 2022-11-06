Önemli Bir Gün

Benim için çok önemli bir gündü, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçımdı. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Çok çalıştık hafta içi Beşiktaş’ın zaaflarına… Bugün herkes çok iyi mücadele etti, çok iyi oynadı. Çok kaliteli bir ekibiz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak kimse merak etmesin. Taraftarımız inanılmaz iyiydi. Saha içerisinde kimse birbirini duymuyordu. Bir ara kulaklarım çınlıyordu o derece ses vardı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz Allah’ın izniyle her zaman onların yüzünü güldüreceğiz.”
Barış Alper Yılmaz'ın, iyi bir alternatif olduğunu kabul etmek gerekiyor - Barış Alper Yılmaz tercihi maç öncesi sorgulansa da, artık iyi bir alternatif olduğunu kabul etmek gerekiyor. Sonradan oyuna girip, kötü iş çıkardığı ma...
4 saat önce
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