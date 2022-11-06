Okan Hocadan Açıklamalar

Maçtan önce futbolcu olarak ilk derbimi Beşiktaş’a karşı oynadığımı söylemiştim. Orada iki gol atmıştım. Şimdi de takım olarak iki gol attık. Bu benim için sevindirici. Kazanmak sevindirici. Beşiktaş’ı de oynadıkları oyundan ötürü tebrik ediyorum. Onlar da kazanmak için ellerinden geleni yaptılar.”
“DİREKTE REKORA GİDİYORUZ”
“Bazen hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Kazanınca ve kaybedince hoca dokundu oluyor. Elbette her hoca birçok şey deniyor. Saha içinde oyuncular birçok şeyi belirliyor. Oyuncularımızın istekleri, saha içinde istediğimiz görevleri yapması önemli. Takım oyununu sahaya yansıtırsak kazanırız dedim. İlk yarıya baktığımızda 1-0 öndeyken bile üstümüzde bir tutukluk vardı. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1’lik sonuç var. 6-2, 6-3 belki de 7-3 bitebilecek bir maçtı. Birçok topumuz direkten döndü. 11. topumuz direkten dönmüş oldu. Rekora doğru gidiyoruz. Galatasaray’da sonlandırma eksik deniyor ama bazen top üç direk arasından geçmiyor. Bazen direğe vuruyor.”
“İki hafta önce burada çok güzel bir başlangıcımız vardı. Belki farka gidecek bir maçta hakem hatasından dolayı o maç yarıda kaldı. Bugün takım olarak kazanmak için elimizden geleni yaptık. Beşiktaş’ın da yakaladığı şanslar vardı ama ikinci yarı kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Çok daha fazla gol atabilirdik.”
“BEŞİKTAŞ’IN NASIL OYNAYACAĞINI BİLİYORDUK”
“Beşiktaş’ın uzun top oynayacağını bekliyorduk. Nkoudou ve Cenk’i listede görünce Cenk’in sağda direkt paslı bir oyun oynayacaklarını düşünüyorduk. Maçın büyük bölümünde uzun topla oynandı. Bazen ikinci topları almakta sıkıntı çektik. Oyun olarak daha kaliteli ve modern oyunu ortaya koyan taraftık. Bunun sonucunu 2-1’lik skorla aldık.”
“Hedeflerimiz devam ediyor. Bazen puan kaybediyoruz. Ligin çok başındayız. Üst üste iki maç galip geldik ama henüz hiçbir şey kazanmış değiliz. Haftaya çok önemli bir karşılaşma var. Araya gireceğiz. En zorlu fikstürü oynayan takımız. Zaman zaman bunun altını çizmek gerekiyor. İyi oynayıp istemediğimiz puan kayıpları oldu. Genel olarak baktığımızda Galatasaray takımı daha iyi olacak. Bugünkü oyunu kendi adıma çok abartmıyorum. İkinci yarıyı çok daha iyi oynayabilirdik. Oyun kalitesi olarak daha iyisini yapabilecek bir takımız. Bunu da önümüzdeki maçlarda daha doğru bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışacağız. Oyuncularım bugün ellerinden geleni yaptılar.”
“Taraftarımız muhteşemdi. Stada girer girmez onların sesi kulağımıza geldi. Onlara bu galibiyeti vermek, onlarla bu galibiyeti kutlamak bizim için çok değerli. İnşallah Galatasaray hedefleri doğrultusunda en iyisini yapmaya devam edecek.”
“ICARDI NASIL TAKIM OYUNCUSU OLDUĞUNU GÖSTERDİ”
“Mertens’i Icardi’nin yakınına sokarak ikili forvet gibi oynamaya çalışıyoruz. Mertens oyun içerisinde bağlantı da oluyor. Stoperlerin arasında ve box’taki oyuncumuz Icardi. Topu getirdiğiniz zaman atabileceğini biliyoruz. Birçok maçta bunu denedik. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Gol için sadece Icardi’yi değerlendirmemek lazım. Hücum presini de çok iyi yaptı. Takım oyuncusu olduğunu yaptığı koşularla ve savunmayla muhteşem şekilde gösterdi. Tebrik ediyorum. Galatasaraylıların, hepimizin ondan çok büyük beklentisi var. O da bunun için en iyisini yapmaya çalışıyor.”
“Birlikteliği kendi aramızda, soyunma odasında gösteriyoruz. Kazandıktan sonra dışarıda nasıl kazandığımızı, bundan sonraki hedeflerimizin ne olduğunu Muslera arkadaşlarına dile getirdi. Takım kaptanı olarak tebrik etti. Orada birbirimize sarılmamız çok değerli. Kazanınca birliktelik daha farklı boyut alıyor. Muslera takım kaptanı olarak sorumluluklarını çok iyi yerine getiriyor. Takım ruhunu hep birlikte çıkarmaya çalıştığımız için ona dair bir konuşma vardı aramızda.”
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