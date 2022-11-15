15 Kasım 2022 Salı

Uruguay'ın Ağır Abileri


DK için takımlar toplanmaya başladı. Muslera ve arkadaşları idman öncesi poz vermiş. 

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