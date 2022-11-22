Fatih Terim & GQ

Ben, büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında." (GQ)
"Yaptığınız espriyi hemen anlayan, sizinle aynı dili konuşan, zamanında sizinle aynı şeye sevinip, üzülen insanlarla aynı masada olmak isterim." (GQ)
"Gömleğimin renginden, yakasının duruşuna kadar... Tesadüf diye düşünmeyin. Bir de beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir."
"İnsanlar, verdikleri kararlarla veya yaptıkları tercihlerle yaşar. Bazen öyle derin yaşarsınız ki üzüntüleri, onların gelecek mutlulukların habercisi olduğunu bilemezsiniz. O yüzden ağırdır.
Ben futbola aşığım, tüm gün futbol izledikten sonra bile gecenin bir yarısı bir televizyon kanalında futbol maçına denk gelirsem, dünyanın en mutlu insanıyım."
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