İcardi Duble Yaptı

“Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Liderlik ve şampiyonluk yolundaki mücadelemiz için çok önemliydi. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk. O yüzden kazanmak için mutluyuz. Ben bir santrforum. Topların elbette benimle buluşması gerekiyor. İki tane fırsat buldum ve onları gole çevirebildim. Üçüncüsünde ne yazık ki top direğe çarptı. Birçok fırsat yakaladık. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu taraftarlar bu zaferi birlikte kutlamak çok güzeldi. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Taraftarın da hak ettiği buydu. ” şeklinde konuştu.
Yeni saç stili hakkında Icardi, “Her sene yaptığım bir şey. Dün değiştirmek istedim. Bu senenin zamanı gelmişti. Üstüne iki tane gol atmam güzel oldu.”
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