29 Kasım 2022 Salı

Teknoloji Çağı


 Adidas, Dünya Kupası için ürettiği Al Rihla maç topunun özel teknolojisi ve 500Hz IMU sensörü sayesinde Ronaldo'nun topa dokunmadığını teyid etti.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 