14 Kasım 2022 Pazartesi

9'un Kralı


 İcardi için ceza sahası golcüsü,striker,köpekbalığı diyoruz ama takımı da resmen oynatıyor. Asistlerden bağımsız hücumda rakibe hükmediyor resmen bu bölgenin kralı benim diyor sahada.

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