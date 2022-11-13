Okan Hocadan Açıklama

Ligin en iyi takımlarından, en iyi oyun kuran, pas yapan takımlarından biri olduklarını söylemiştik. Çok fazla maç oynadılar. Bizim bir oyunumuz var ve bunun üstünden gittik. Önde baskıyı çoğu zaman doğru yaptık. Kazandığımız toplar oldu. Bu toplar sonrasında hücuma çıkışımız ve sonlandırmamız çok daha iyiydi. Bu zamana kadar, ‘Galatasaray çok pozisyona giriyor, ne zaman atacak’ deniyordu. Bu maça nasip oldu. Allah’a şükür bu hafta önemli bir galibiyet aldık. Dünya Kupası arası öncesi bitiriş bizim için çok etkili oldu. Fenerbahçe’nin yenilgisi sonrası böyle bir galibiyet ve ikinci sıraya yükselmemiz bizim için çok değerli.”
“Başakşehir benim için çok önemli bir camia. Emre Hoca çok başarılı. Hem Avrupa’da hem Türkiye’de çok iyi maçlar oynadılar. Böyle bir takımı böyle bir sonuçla yenmek bizim için mutluluk verici. Oyuncularımla birlikte çok sevinçliyiz. Kazandığımız maçlardan sonra milli takım arasına girmiştik. Yine üç galibiyet ve bu sefer Dünya Kupası arasına gidiyoruz. Daha hazır şekilde döneceğiz. Dünya Kupası’na en çok oyuncu gönderen takımız. Beş oyuncu milli takıma gidiyor. Dünya Kupası’nda yer alacaklar. Bizim için bu çok önemli. Onları içeride yolcu ettik ve iyi dileklerimizi ilettik. Bu arayı iyi şekilde değerlendirip lige devam edeceğiz.”
“ÜST SEVİYEDE OYNADIK”
“Kerem oyunun hem savunma hem de hücum yönünde çok etkili oldu. Geçen sene bu oyunu bize gösteren aynı Kerem’di. Yine bu oyunu ortaya çıkardı. Bu yönden çok mutluyum. Diğer yandan Icardi’nin hem gol atması hem de oyun içinde verdiği paslar, maçın sonunda bile prese devam etmesi… Mertens ile birlikte savunmada yaptıkları çok faydalıydı. Oyuncularım en iyisini en üst seviyede oynamaya çalıştı. Gol attıkça, rahatladıkça oyun olarak daha iyi şeyler ortaya çıktı.”
“Galatasaray taraftarlarına bize, takıma güvenmelerini, yeni bir takım olduğumuzu ve ileriye dönük daha iyi işler yapacağımızı söylüyorduk. Bunun karşılığını bugün verdiğimiz için sevinçliyim. Oyuncular veya bizim üstümüzden olan eleştiriler futbolda olağan şeyler. Oyuncularıma ve takımımıza güvendiğimi hep söyledim. İnşallah taraftarımızla birlikte daha büyük başarılara yol almaya çalışacağız. Araya mutlu bir şekilde girdik.
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