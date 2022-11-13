İcardi'den Guti Asisti

“Takımın oyunundan dolayı çok mutluyum. Forvet olarak da gol attığınızda mutlu oluyorsunuz bundan dolayı da çok mutluyum. Onun dışında iki asist yapma şansı yakaladım. Bunlar da beni çok memnun etti.”
Kerem’e yaptığı asistin Guti'yi hatırlattığı sorusu üzerine Icardi, şu cevabı verdi:
“O asisti hatırlıyorum. Maçta olan şeyler. Geriden geldiğini gördüm. Aslında ben de atabilirdim ama böyle karar verdim. Memnunum kararımdan. Bugün maçın adamı Kerem’di. Onun konuşması lazım.”
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