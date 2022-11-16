16 Kasım 2022 Çarşamba

Ancelotti'nin TOP 5 Forveti


 Soru: Kariyerin boyunca çalıştığın en iyi 5 forvet oyuncusu?

Carlo Ancelotti: “Cristiano Ronaldo, İbrahimovic, Drogba, Benzema ve Vinicius Jr.”
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