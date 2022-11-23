23 Kasım 2022 Çarşamba

Messi & Ronaldo


 Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun birlikte verdikleri pozun maliyeti açıklandı.

Ronaldo'nun Instagram'daki post için 2.4 milyon $ Messi'nin ise 1.7 milyon $ aldığı belirtildi.
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