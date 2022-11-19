19 Kasım 2022 Cumartesi

Messi Ve Dünya Kupası


 İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique: İspanya şampiyon olamayacaksa, Arjantin'in şampiyon olmasını isterim. Messi, Dünya Kupası almadan emekli olursa üzülürüm.

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