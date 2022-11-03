3 Kasım 2022 Perşembe

CL Son 16


 4 İngiliz,4 Alman ,3 İtalyan, 1 İspanyol !! , 2 Portekiz,1 Belçika,1 Fransız,

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