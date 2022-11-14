14 Kasım 2022 Pazartesi

Büyük Takım Stoperi


 Büyük takım stoperi sezonda 4-5 gol atacak denir ya,Aldülkerim tam öyle futbolcu. Geçen sezon Konyaspor'da bile atmıştı bu sezon yine 4-5 golü rahat bulur. Nelsson ile muazzam uyum yakaladılar.

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